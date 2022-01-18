Психолога наркодиспансера в Хабаровске отправили под суд за мошенничество Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровске под суд был отправлен психолог наркологического диспансера. Его обвинили в мошенничестве. по оценкам следователей, жертвами обмана стали 18 пациентов — людей с наркотической или алкогольной зависимостью. Об этом сообщили в Следственном комитете Хабаровского края и ЕАО.

— В 2015, 2019 и 2020 годах он, не имея на то реальной возможности, предлагал пациентам за деньги исключить сведения из базы данных наркологических больных, что позволило бы в последующем получить им незаконно, без прохождения диспансерного наблюдения справку об отсутствии наркологического заболевания и отменить посещение курсов реабилитации наркозависимых, — рассказала представитель ведомства Дарья Немцева.

Как итог, на 18 доверчивых больных удалось заработать свыше 400 тысяч рублей. Мужчину задержали во время очередной «сделки». Вмешались сотрудники ФСБ и полиции. Психолог был взят с поличным.

— Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, — добавили в следкоме.

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