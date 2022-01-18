Водитель BMW в Хабаровске спровоцировали серьезное ДТП Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске водитель BMW спровоцировал серьезное ДТП: по его вине столкнулись два автомобиля. Информацию об аварии сообщили в ГИБДД города. Как стало известно, дорожный инцидент произошел на перекрестке улицы Ситинкая с проспектом 60 лет Октября 17 января около 14:30. Светофора на этом участке нет.

— Водитель BMW создал помеху для движения, не уступил дорогу Toyota Caldina. Водитель второй иномарки постарался избежать столкновения, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Prius. В итоге Prius выехал за пределы проезжей части с наездом на снежный бруствер, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что на этой проезжей части движение может осуществляться в обоих направлениях. На произошедшее могла повлиять пасмурная погода. Автомобили получили серьезные повреждения.

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