В Хабаровске появилась скоростная машина для уборки снега
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске появилась новая снегоуборочная машина. ее главное отличие от предшественниц - скорость. Всего за несколько минут она способна заполнить кузов КАМАЗа снегом, сообщили в администрации города.
— Если бы она у нас была с начала сильного снегопада, который прошел в конце прошлого года, то некоторые участки мы могли бы убирать более высокими темпами. Считаю, что таких машин в городе должно быть больше, чтобы задействовать их во всех районах, — сказал и.о. директора предприятия Сергей Пустовалов.
Сейчас в городе работают 53 единицы техники и 40 рабочих. процесс не останавливается ни днем, ни ночью. По подсчетам специалистов, в общей сложности, с начала зимы из Хабаровска были вывезены 125 тысяч кубометров снега.
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