На трассе Якутск-Магадан насмерть сбили мужчину. Фото: МВД Магаданской области.
На трассе Якутск-Магадан насмерть сбили человека. Водитель иномарки не заметил движущегося в темноте мужчину, сообщили в региональном МВД.
— Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС установлено, что 33-летний водитель, управляя транспортным средством «Мицубиси-Паджеро», совершил наезд на пешехода 1990 года рождения, двигавшегося в нарушение Правил дорожного движения по проезжей части дороги в попутном направлении и без оборудования одежды световозвращающими элементами, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Иномарка ехала на полной скорости. поэтому удар был настолько сильным, что шансы выжить у мужчины были нулевыми. Он скончался еще до приезда сотрудников скорой помощи.
Полицейские по факту произошедшего проводят проверку.
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