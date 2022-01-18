На трассе Якутск-Магадан насмерть сбили мужчину. Фото: МВД Магаданской области.

На трассе Якутск-Магадан насмерть сбили человека. Водитель иномарки не заметил движущегося в темноте мужчину, сообщили в региональном МВД.

— Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС установлено, что 33-летний водитель, управляя транспортным средством «Мицубиси-Паджеро», совершил наезд на пешехода 1990 года рождения, двигавшегося в нарушение Правил дорожного движения по проезжей части дороги в попутном направлении и без оборудования одежды световозвращающими элементами, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Иномарка ехала на полной скорости. поэтому удар был настолько сильным, что шансы выжить у мужчины были нулевыми. Он скончался еще до приезда сотрудников скорой помощи.

Полицейские по факту произошедшего проводят проверку.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.