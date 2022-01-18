«Смартфоном года» в Хабаровске стал Samsung Galaxy A02

Самым популярным брендом стал Samsung – на долю корейской марки пришлось около 40% из всех купленных гаджетов. При этом, хабаровчане чаще стали отдавать предпочтение моделям с увеличенным размером памяти от 128 гигабайт.

Первое место по количеству проданных гаджетов в Хабаровске с большим отрывом занял Samsung с долей 38%. На втором месте оказался американский бренд Apple - 24%, а замкнула тройку лидеров китайская марка Xiaomi — 23%. «Смартфоном года» тоже стал Samsung - модели Galaxy A02 чаще всего отдавали предпочтение хабаровчане в 2021 году.

Средний чек за смартфон за год вырос в Хабаровске на 38% до 26 тысяч рублей. Как отмечают аналитики МТС, стоимость растет за счет смещения спроса в сторону премиальных моделей. Дешевые девайсы перестали удовлетворять потребности пользователей , поэтому спрос смещается в пользу гаджетов с качественными камерами и большими дисплеями.

Хабаровчане чаще стали отдавать предпочтение моделям с увеличенным размером памяти. Большая часть купленных гаджетов имела объем внутреннего хранилища 128 и более гигабайт. Доля таких устройств выросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составила 36%. Рост популярности таких смартфонов связан с тем, что объем памяти меньше 32 ГБ перестал быть достаточным для комфортного использования девайсов. Растет количество популярных приложений и их функционал, в результате чего они стали занимать больше места в устройствах.

Также на рынке смартфонов зафиксирован новый тренд - количество купленных устройств сокращается из-за стремления хабаровчан приобретать гаджеты с прицелом на более продолжительное использование. В 2021 году средний срок владения мобильными аппаратами превысил 40 месяцев.