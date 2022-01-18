Породистых цыплят доставили в Хабаровск на самолете

42 тысячи птенцов привезли из Екатеринбурга. Фото: Россельхознадзор
В краевой столице в аэропорту сотрудники Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю проконтролировали ввоз на территорию региона племенных цыплят. 42 тысячи птенцов привезли из Екатеринбурга.
- Часть цыплят отправятся в племенной птицеводческий завод «Хабаровский». Там занимаются разведением птиц, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.
Инспекторы осмотрели птиц и ознакомились с документами. Цыплята абсолютно здоровы, без травм и повреждений.