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Дом. Семья18 января 2022 5:40

Породистых цыплят доставили в Хабаровск на самолете

42 тысячи птенцов привезли из Екатеринбурга
Анастасия НУРАДИЛОВА
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42 тысячи птенцов привезли из Екатеринбурга. Фото: Россельхознадзор

42 тысячи птенцов привезли из Екатеринбурга. Фото: Россельхознадзор

В краевой столице в аэропорту сотрудники Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю проконтролировали ввоз на территорию региона племенных цыплят. 42 тысячи птенцов привезли из Екатеринбурга.

- Часть цыплят отправятся в племенной птицеводческий завод «Хабаровский». Там занимаются разведением птиц, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Инспекторы осмотрели птиц и ознакомились с документами. Цыплята абсолютно здоровы, без травм и повреждений.