В школах Биробиджана эвакуируют детей после сообщения о минировании зданий
Фото: администрация Биробиджана
В Биробиджане детей эвакуируют из школ. На электронные почты учебных учреждений поступили сообщения о минирования зданий. На месте работают экстренные службы реагирования.
- Школьников отпустили домой. Правоохранительные органы проверяют информацию, поступившую на электронные почты, - рассказал Константин Ананьев, первый заместитель главы мэрии Биробиджана.
Личность злоумышленников, приславших сообщения о минировании здания, устанавливается.
Напомним, такая же ситуация сложилась в хабаровских школах. Сотрудников и учащихся нескольких учебных заведений краевой столицы эвакуировали из зданий.