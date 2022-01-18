В школах Биробиджана эвакуируют детей после сообщения о минировании зданий Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане детей эвакуируют из школ. На электронные почты учебных учреждений поступили сообщения о минирования зданий. На месте работают экстренные службы реагирования.

- Школьников отпустили домой. Правоохранительные органы проверяют информацию, поступившую на электронные почты, - рассказал Константин Ананьев, первый заместитель главы мэрии Биробиджана.

Личность злоумышленников, приславших сообщения о минировании здания, устанавливается.

Напомним, такая же ситуация сложилась в хабаровских школах. Сотрудников и учащихся нескольких учебных заведений краевой столицы эвакуировали из зданий.