В Хабаровске молодые специалисты пополнят ряды медработников станций скорой помощи Фото: Правительство Хабаровского края

На станциях скорой помощи в краевой столице работает все больше молодых специалистов. За прошлый год туда пришли работать 12 сотрудников по программе целевого обучения.

- Ежесуточно поступает 800-900 вызовов скорой помощи. Каждый день работает более 50 бригад, смена длится целые сутки. Если ситуация ухудшится, то увеличим число бригад до 56, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В Хабаровском крае кадры готовят в Дальневосточном медицинском государственном университете. Глава региона Михаил Дегтярев поручил увеличить целевой набор по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия» в три раза до 2026 года. Ежегодный набор в медколледж планируется удвоить.

В регионе не хватает 624 врача и 519 специалистов среднего медперсонала.