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Общество18 января 2022 9:10

Хабаровчанин получил компенсацию после падения на льду у входа в кафе

Здоровью мужчины был причинен вред
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Хабаровчанин получил компенсацию после падения на льду у входа в кафе

Хабаровчанин получил компенсацию после падения на льду у входа в кафе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске мужчина обратился в суд после падения на льду у входа в кафе. Здоровью хабаровчанина был причинен вред. Из-за этого он не мог работать и утратил заработок.

Из-за падения мужчина переломал конечности со смещением отломков. Была проведена операция, хабаровчанин прошел длительную реабилитацию.

- Сначала была назначена небольшая компенсация. Прокурор обжаловал это решение. После чего размер компенсации был увеличен до 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.