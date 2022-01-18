Хабаровчанин получил компенсацию после падения на льду у входа в кафе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске мужчина обратился в суд после падения на льду у входа в кафе. Здоровью хабаровчанина был причинен вред. Из-за этого он не мог работать и утратил заработок.
Из-за падения мужчина переломал конечности со смещением отломков. Была проведена операция, хабаровчанин прошел длительную реабилитацию.
- Сначала была назначена небольшая компенсация. Прокурор обжаловал это решение. После чего размер компенсации был увеличен до 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.