Пробки в Хабаровске: рассказываем, где придется постоять

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 18 января сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов из десяти.

На Шевчука пробка движется в сторону улицы Павла Морозова. На Волочаевской затор продвигается до развязки с Краснореченской и продолжается на улице 65-летия Победы. Пробка на Калараша заканчивается на пересечении с Краснореченской.

На Ленина затор начинается от поворота с Волочаевской и заканчивается на перекрестке с Калинина. На Пушкина машины стоят от Гамарника до Уссурийского бульвара.