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Общество18 января 2022 9:32

Пробки в Хабаровске: рассказываем, где придется постоять

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 18 января сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов из десяти.

На Шевчука пробка движется в сторону улицы Павла Морозова. На Волочаевской затор продвигается до развязки с Краснореченской и продолжается на улице 65-летия Победы. Пробка на Калараша заканчивается на пересечении с Краснореченской.

На Ленина затор начинается от поворота с Волочаевской и заканчивается на перекрестке с Калинина. На Пушкина машины стоят от Гамарника до Уссурийского бульвара.