В Хабаровске на Крещение ожидается -18 градусов Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Хабаровске 19 января днем ожидается около -18 градусов. Ночью от -29 до -24. Ветер западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.

Осадков не прогнозируют синоптики на юге региона. Столбики термометров покажут днем от -18 до -13 градусов. Ночью от -24 до -19. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах местами небольшой снег. Температура днем от -23 до -8 градусов и от -35 до -15 ночью. Скорость ветра составит до 11 метров в секунду.

В северных районах местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут от -28 до -15 градусов. Днем от -17 до -8 градусов. Ветер северо-западный 4-14 метров в секунду.

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