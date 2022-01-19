Число умерших от ковида в Хабаровском крае перевалило за 1,3 тысячи Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае активно идут вакцинация и ревакцинация населения от коронавирусу. по данным Минздрава региона, процедуру вакцинации в третий раз прошли 80 328 человек, а полностью вакцинированы 554 955 человек.

В то же время за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 251 человека в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 59 человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 104 и Комсомольске - 90. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровели 533 жителя края за 24 часа. Четыре человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2571 койка для ковид-больных. Свободны 907.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 129 648 случаев заболевания коронавирусом;

121 984 человек выздоровел;

6362 находятся на лечении;

Скончались 1302 человека.

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