Фура выгорела дотла на дороге в ЕАО
Фото: Социальные сети
В Еврейской автономной области на трассе сгорела фура. Многотонник был полностью уничтожен огнем, а кадры с места происшествия облетели за несколько часов все местные паблики в социальных сетях.
Видео появилось в инстаграм-аккаунте «Про Хабаровск» минувшей ночью. На опубликованных кадрах видно, как кабина большегруза полностью охвачена огнем.
Как сообщили в ГИБДД региона, никто из людей не пострадал. Дальнобойщик успел покинуть свой рабочий автомобиль. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки.