Фура выгорела дотла на дороге в ЕАО Фото: Социальные сети

В Еврейской автономной области на трассе сгорела фура. Многотонник был полностью уничтожен огнем, а кадры с места происшествия облетели за несколько часов все местные паблики в социальных сетях.

Видео появилось в инстаграм-аккаунте «Про Хабаровск» минувшей ночью. На опубликованных кадрах видно, как кабина большегруза полностью охвачена огнем.

Как сообщили в ГИБДД региона, никто из людей не пострадал. Дальнобойщик успел покинуть свой рабочий автомобиль. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки.