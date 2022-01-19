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Происшествия19 января 2022 1:01

Фура выгорела дотла на дороге в ЕАО

Водитель успел выбраться из кабины невредимым
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Фура выгорела дотла на дороге в ЕАО

Фура выгорела дотла на дороге в ЕАО

Фото: Социальные сети

В Еврейской автономной области на трассе сгорела фура. Многотонник был полностью уничтожен огнем, а кадры с места происшествия облетели за несколько часов все местные паблики в социальных сетях.

Видео появилось в инстаграм-аккаунте «Про Хабаровск» минувшей ночью. На опубликованных кадрах видно, как кабина большегруза полностью охвачена огнем.

Как сообщили в ГИБДД региона, никто из людей не пострадал. Дальнобойщик успел покинуть свой рабочий автомобиль. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки.