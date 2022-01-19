Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с Крещением

В 2022 году в честь празднования Крещения в регионе было организовано более 20 купелей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава региона поздравил жителей Хабаровского края с одним из главных православных праздников. В 2022 году в честь празднования Крещения в регионе было организовано более 20 купелей.
- Богоявление, или Крещение, – один из самых главных православных христианских праздников. Его издавна считали днем духовного перерождения, а освященную воду – символом жизни, очищения души и тела, дарующего мир и покой, - сказал Михаил Дегтярев.
Губернатор напомнил, что этот светлый праздник объединяет людей и вдохновляет на добрые дела.
- Пусть сегодня сердца наполнятся любовью и теплотой, пусть забудутся споры и конфликты, - пожелал жителям края губернатор.
Напомним, что в регионе подготовлено более 20 купелей. Работать они будут до 17:00.
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