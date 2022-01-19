Wink впечатляет: 1,2 миллиарда часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году

Видеосервис серьезно укрепил свои позиции провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раз по сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия «Батя» (16+), которая уверенно обошла все голливудские блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, активно смотрели не только развлекательный контент.

Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 миллиардов часов. В условиях пандемии COVID-19 продолжали действовать ограничения на другие виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или планшете.

Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) также подтверждает: Wink — лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых — российские анимационные ленты «Фиксики: Большой секрет» и «Смешарики. Начало». Ну а когда дети, видимо, были уложены спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей — комедию «Батя» — и вспоминали суровые 90-е.

Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой аудитории. Однозначный лидер — любимый российский мультсериал «Маша и Медведь» (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три кота» (0+) и «Грузовичок Лёва» (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало ретродетектива «За час до рассвета» (18+).

Топ-20 по просмотрам в 2021 году:

1. «Батя» (16+);

2. «Душа» (6+);

3. «Райя и последний дракон» (6+);

4. «Холодное сердце 2» (6+);

5. «Куриоса» (18+);

6. «Фиксики: Большой секрет» (6+);

7. «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (6+);

8. «Том и Джерри» (6+);

9. «Мстители: Финал» (16+);

10. «Моана» (6+);

11. «Зверополис» (6+);

12. «Соник в кино» (6+);

13. «Тролли. Мировой тур» (6+);

14. «Холодное сердце» (0+);

15. «Суперсемейка 2» (6+);

16. «Круэлла» (12+);

17. «Смешарики. Начало» (0+);

18. «Тайна Коко» (12+);

19. «Скуби-ду!» (2020, 6+);

20. «Король Лев» (2019, 6+).