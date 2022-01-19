Красивую дату свадьбы 22.02.2022 продают в Хабаровске

Обычно такие красивые даты молодожены бронируют за несколько месяцев до торжества Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске начали продавать дату регистрации брака в красивый февральский день - 22.02.2022 года. На сайте бесплатных объявлений «Авито» появились предложения купить место в очереди на бракосочетание за сотни тысяч рублей. Обычно такие красивые даты молодожены бронируют за несколько месяцев до торжества.

- Продам дату регистрации брака 22.02.2022. Мы вместе приходим в загс, отказываемся, и вы сразу записываетесь на эту дату, - говорится в тексте объявлений.

Из Хабаровска опубликовано два предложения. Красивую дату регистрации брака продают в Центральном ЗАГСЕ и на «Заимке». Продавцы готовы уступить свои места за 200 и 500 тысяч рублей.

Комментарий пресс-службы Авито:

- Объявления о переуступке прав на получение тех или иных услуг, действительно, могут быть размещены на платформе, что законно и не нарушает наши внутренние правила. Но мы всегда заботимся о достоверности услуги. Согласно имеющейся информации в данном случае такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Поэтому во избежание введения пользователей в заблуждение, даже если это было сделано ненамеренно, мы приняли решение отклонять такие объявления.