Девушка из Комсомольска прогуляла деньги бойфренда в барах и попала под статью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Комсомольске-на-Амуре 19-летняя девушка украла деньги у своего бойфренда, чтобы как следует покутить в барах. Когда алкогольный вояж закончился, оказалось, что пропажу молодой человек заметил и успел обратиться в полицию.

— Со слов фигурантки, находясь в квартире заявителя, она заметила, что денежные средства молодой человек хранит в шкафу. Воспользовавшись тем, что он ненадолго вышел из комнаты, злоумышленница открыла дверцу шкафа и похитила деньги, часть которых в дальнейшем потратила на покупку продуктов питания, парфюмерию и отдых в увеселительных заведениях,— рассказали подробности в МВД региона.

Теперь за кражу девушке грозит до пяти лет колонии. Часть денег молодому человеку она поспешила вернуть. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.