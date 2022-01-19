Девушка из Комсомольска прогуляла деньги бойфренда в барах и попала под статью
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Комсомольске-на-Амуре 19-летняя девушка украла деньги у своего бойфренда, чтобы как следует покутить в барах. Когда алкогольный вояж закончился, оказалось, что пропажу молодой человек заметил и успел обратиться в полицию.
— Со слов фигурантки, находясь в квартире заявителя, она заметила, что денежные средства молодой человек хранит в шкафу. Воспользовавшись тем, что он ненадолго вышел из комнаты, злоумышленница открыла дверцу шкафа и похитила деньги, часть которых в дальнейшем потратила на покупку продуктов питания, парфюмерию и отдых в увеселительных заведениях,— рассказали подробности в МВД региона.
Теперь за кражу девушке грозит до пяти лет колонии. Часть денег молодому человеку она поспешила вернуть. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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