О важности ревакцинации от ковида в борьбе с омикроном сообщили в минздраве Хабаровского края

Ревакцинацию рекомендуется проходить каждые 6 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровский край уже через пару недель должен нагрянуть омикрон – новый штамм коронавируса. Из-за этого ожидается подъем уровня заболеваемости COVID-19. Чтобы минимизировать распространение болезни, в ведомстве напомнили о важности вакцинации и своевременной ревакцинации.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе прививку специалисты рекомендуют ставить каждые полгода.

- Мы регулярно проводим анализ данных пациентов, которые лечатся амбулаторно и в стационаре. Те, кто полностью вакцинировался, и не забывают о ревакцинации каждые шесть месяцев, болеют намного легче непривитых, если вообще болеют. Для ревакцинации подходит «Спутник V» или «Лайт», - отметила Анна Кузнецова, главный внештатный врач-инфекционист по краю.

После прививки иммунитет формируется в течение 21 дня, поэтому врач-инфекционист рекомендует продолжать носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

- Важное замечание - пациентам с онкологией также показана вакцина Спутник V, ведь они находятся в группе риска. Организм необходимо подготовить к вирусной атаке, при условии, что пациент не проходит курс химиотерапии.

На данный момент в регионе действует 124 пункта вакцинации, из них 20 – мобильные. Перед прививкой каждый пациент осматривается врачом-терапевтом на предмет противопоказаний.

Всего в крае полностью вакцинировалось 552 275 человек, ревакцинацию прошло 78 668 жителей региона. С начала пандемии зарегистрировано 129 397 случаев коронавирусной инфекции, 121 451 человек выздоровел. Коллективный иммунитет в регионе уже достиг уровня 73%. Он складывается из числа переболевших и тех, кто вакцинировался в течение полугода.

Напомним, тем временем Хабаровский край готовится к пришествию омикрона, для чего в больницах региона увеличивают количество коечных мест. При этом омикрон уже пришел на Дальний Восток. Первый случай заражения новым штаммом уже был на днях зафиксирован в Амурской области.

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