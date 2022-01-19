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Общество19 января 2022 4:53

В хабаровском СИЗО прокуратура нашла нарушения условий содержания заключенных

«По результатам проверки выявлены нарушения материально-бытового обеспечения, санитарно-эпидемиологического законодательства, факты несоблюдения режимных требований»,— пояснили в пресс-службе регионального ведомства
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В хабаровском СИЗО прокуратура нашла нарушения условий содержания заключенных

В хабаровском СИЗО прокуратура нашла нарушения условий содержания заключенных

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском СИЗО № 1 прошла прокурорская проверка. Зампрокурора края Владислав Серый лично осмотрел камеры арестантов и осужденных. Как итог, были найдены несколько нарушений, сообщили в региональной прокуратуре.

Во время визита в изолятор Серый встретился с осужденными и ответил на его интересующие вопросы.

— По результатам проверки выявлены нарушения материально-бытового обеспечения, санитарно-эпидемиологического законодательства, факты несоблюдения режимных требований, — рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого представление было внесено начальнику УФСИН России по Хабаровскому краю. Он должен оперативно устранить все недочеты.

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