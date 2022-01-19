Прокуратура подключилась к проверке смертельного ДТП с двумя иномарками и скорой в Комсомольске

ДТП случилось около 00:45 часов на Северном шоссе. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

В Комсомольске выясняются обстоятельства тройного ДТП с участием двух «японок» и машины скорой помощи. Напомним, что авария случилась в ночь на 19 января. Предполагаемые виновник погиб на месте.

ДТП случилось около 00:45 часов на Северном шоссе. Nissan Wingroud на высокой скорости врезался в Toyota Corolla. Иномарка вылетела на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с ГАЗ скорой помощи.

Водитель Toyota Corolla погиб на месте, 17-летний пассажир получил травмы. Также пострадала бригада скорой из трех человек. Водитель Nissan Wingroud не имел права управления авто и отказался проходить медицинское освидетельствование.

- Выясняются обстоятельства случившегося. Результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре города Комсомольска-на-Амуре. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.