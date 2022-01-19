Студия анимации появилась в Хабаровском крае

Создавать мультфильмы обучаются дети от 5 до 12 лет Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают создавать анимационный кластер. В регионе появилась первая художественная студия анимации «Веселая карусель».

- Это детская студия станет первым шагом к открытию специальности «Анимация» в колледже искусств. Сейчас в анимационной студии занимаются дети от 5 до 12 лет, - рассказал Игорь Мосин, директор Хабаровского краевого колледжа искусств.

Занятия проходят на базе Краевой детской школы искусств. Для проведения творческих уроков куплены графические планшеты, фотоаппараты, компьютеры, программное обеспечение. На эти цели было выделено 744 тысячи рублей.