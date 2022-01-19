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Здоровье19 января 2022 7:40

В Хабаровском крае сократят сроки ожидания бригады врачей для вакцинации на дому

Сейчас поставить прививку от ковида, не выходя из дома, можно в течение 21 дня с момента обращения по горячей линии
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Евгений Никонов. Фото: Скриншот из видео

Евгений Никонов. Фото: Скриншот из видео

В Хабаровском крае планируют сконцентрировать ресурсы для борьбы с ковидом. В регионе увеличат коечный фонд и количество мест в реанимации.

Кроме этого, планируется усилить работу единой горячей линии 122, куда жители края обращаются по вопросам коронавирусной инфекции.

- При необходимости, должна быть возможность переключиться в режим видео для оценки состояния пациента. Еще планируется сократить срок ожидания выездной бригады для вакцинации на дому. Сейчас этот срок до 21 дня, - отметил Евгений Никонов, заместитель председателя правительства по соцвопросам.

На заседании оперативного штаба Евгений Никонов лично позвонил по номеру горячей линии и попытался записать своих родителей на вакцинацию. Оператор ответила, что ждать придется не менее 10 дней, потому что много желающих.

- Некоторым людям называли срок до трех недель. При этом в ближайшей поликлинике можно день в день поставить прививку, - добавил Евгений Никонов, объясняя необходимость сокращения сроков ожидания выездной бригады.