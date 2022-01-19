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Общество19 января 2022 8:20

Рейсы из Хабаровска в Улан-Удэ станут доступны пассажирам в январе

Самолеты будут летать по этому маршруту два раза в неделю
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Рейсы из Хабаровска в Улан-Удэ станут доступны пассажирам в январе

Рейсы из Хабаровска в Улан-Удэ станут доступны пассажирам в январе

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Авиаперелет по маршруту Хабаровск – Улан-Удэ станет доступен пассажирам. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Аврора» с партнером-оператором авиакомпанией «Якутия».

- По такому маршруту самолеты будут летать два раза в неделю: по понедельникам и субботам. Стоимость билета начинается от 6000 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

Вылет из краевой столицы будет в 9:55. Самолет прилетит в Улан-Удэ в 11:00 по местному времени. Обратный рейс в Хабаровск будет вылетать в 12:00. Пассажиры будут в краевой столице в 17:00 по местному времени.