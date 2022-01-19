Проблему бродячих животных обсудили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице представители власти и общественности обсудили проблему безнадзорных животных на улицах города.

В этом году на отлов животных, их содержание и вакцинацию выделено 10 миллионов 253 тысячи рублей. Работа активно велась и в прошлом году, но нападения собак на жителей города не прекратились.

Поэтому на заседании обсудили вопрос создания специального приюта для бездомных животных.

- Есть подходящий участок. Он находится в районе Березовки. Его площадь – 2,4 гектара. И расположение подходящее: не будет мешать жителям, - отметил Анатолий Климочкин, начальник управления ЖКХ.

Кроме этого, на заседании было предложено ввести в школах уроки обращения с домашними животными, чтобы дети моли определить опасна ли бродячая собака.