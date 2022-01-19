Пробки в Хабаровске: стоят Ленина, Волочаевская, Амурский бульвар

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на восемь баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 19 января пробки в Хабаровске достигли восьми баллов из десяти. Так дорожную ситуацию оценил сервис Яндекс.Пробки.

На Калараша машины медленно продвигаются в сторону Краснореченской. Затор на Шевчука продолжается до улицы Павла Морозова. На Волочаевской пробка движется в сторону развязки с Краснореченской и продолжается по улице 65-летия Победы.

На Трубном переулке машины стоят от улицы Олега Кошевого до пересечения с Волочаевской. На Лейтенанта Орлов пробка заканчивается на этой же улице.

Затор на Ленина начинается от поворота с Волочаевской и заканчивается на пересечении с улицей Калинина. Амурский бульвар стоит от Запарина до Льва Толстого и от кинотеатра «Дружба» до пересечения с Ленинградским переулком.