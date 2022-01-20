В Хабаровском крае наблюдается рост суточного числа заболевших коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 263 человек. К ИВЛ подключены 60 человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 125. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

— Выздоровел 361 житель края за 24 часа. Три человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернута 2571 койка для ковид-больных. Свободны 978.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 129 911 случаев заболевания коронавирусом;

122 345 человек выздоровели;

6261 находятся на лечении;

Скончались 1305 человек.

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