Ветеранам боевых действий в Хабаровском крае выплатят по одной тысяче рублей к 15 февраля Фото: Правительство Хабаровского края

Ветеранам боевых действий в Хабаровском крае к 15 февраля будет дополнительно выплачена одна тысяча рублей. В эту дату отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Распоряжение о выплате на заседании Координационного совета по вопросам оказания содействия деятельности общественных организаций ветеранов озвучил глава региона Михаил Дегтярев.

- Предлагаю в 2022 году по-особому отметить этот день – 15 февраля – и заложить новую знаковую традицию. Отдельно подчеркну: выплаты должны быть начислены всем автоматически, беззаявительно, - сказал Михаил Дегтярев, обратившись к министру соцзащиты края.

Он отметил, что предстоит проработать вопрос о том, чтобы любые выплаты жители края могли получать в автоматическом режиме. Задачу уже поставил президент России Владимир Путин.

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