Этап больших изменений начался в хабаровской поликлинике «Тари Лэнд». Фото: «Тари Лэнд».

Большие изменения начались в хабаровской поликлинике «Тари Лэнд». В этом году здесь будут расширены возможности как для клиентов, так и для медицинского персонала.

- В поликлинике, которая становится по-настоящему семейной, а не просто детской мы добавим дополнительные кабинеты, где будут принимать медицинские специалисты, которых у нас не было, но которых наши пациенты очень ждут – хирург, лор, детский гинеколог и многие другие. Этажи соединит лифт, так передвигаться мамам с детьми станет гораздо комфортней. Расширение подразумевает и появление новых рабочих мест. Мы будем рады как опытным, так и начинающим специалистам, которые видят себя в дружелюбной, заботливой и искренней медицине, - прокомментировала управляющий группой компаний «Тари» Наталья Африканова.

Также Наталья Африканова добавила, что сегодня государство и частная медицина могут объединяться для достижения главной и общей цели – здоровое поколение, которое будет жить в Хабаровском крае.