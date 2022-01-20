Хабаровским застройщикам согласовали строительство двенадцатиэтажек в районе аэропорта Фото: Правительство Хабаровского края

В вопросе, можно ли строить дома до 20 этажей высотой в приаэродромной зоне аэропорта Хабаровск «Новый», поставлена точка. После нескольких месяцев обсуждения властями сложившейся проблемы вокруг ЖК «Город 4212» на региональном и федеральном уровнях, Росавиация скорректировала свой приказ.

- Была проведена большая работа.<...>Изменения нам удалось внести в 4-й подзоне, которая охватывает также часть территорий Хабаровского муниципального района. С конца декабря 2021 года этажность возводимых строений на этих территориях увеличилась с 12 до 20, - отмечает начальник управления архитектуры и градостроительства Игорь Лавринович.

Напомним, суть проблемы заключалась в новых ограничениях, которые были наложены Росавиацией на строительную отрасль совсем недавно. Так, например, приаэродромная зона аэропорта Хабаровск «Новый» стала территорией, на которой нельзя строить здания определенной высоты, исходя из безопасности и комфорта людей. Однако возник казус: в приаэродромную зону вошло 70 процентов краевой столицы, так как аэропорт находится в черте города. Особенно переживали те люди, которые вступили в долевое строительство. Было непонятно, заморозят ли стройки.

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