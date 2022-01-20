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Общество20 января 2022 7:40

Прямой рейс Хабаровск-Чита стал доступен пассажирам

Цена билета на самолет в одну сторону начинается от 5400 рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Прямой рейс Хабаровск-Чита стал доступен пассажирам

Прямой рейс Хабаровск-Чита стал доступен пассажирам

Фото: Правительство Хабаровского края

Жителям Хабаровского края стали доступны перелеты по новому маршруту. Единая дальневосточная авиакомпания выполняет регулярные рейсы из краевой столицы в Читу.

- Перелеты по этому маршруту будут два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Вылет из краевой столицы – в 10:10. Самолет прилетит в Читу в 13:00 по местному времени. Из Читы самолет будет вылетать в 13:50. В краевой столице пассажиры будут в 18:15 по местному времени, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Цена билета в одну сторону начинается от 5400 рублей. Выполнение регулярных рейсов по маршруту Хабаровск-Чита стартовало 20 января.