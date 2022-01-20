В Хабаровске продолжат ремонт дороги на проспекте 60-летия Октября Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжится ремонт проспекта 60-летия Октября. Дорогу приведут в порядок в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Отремонтирован будет участок длиной 3,3 километра: от Аэродромной до Суворова. Более одного километра дороги было отремонтировано в прошлом году, - рассказали в администрации краевой столицы.

Ремонт ведется с опережением сроков. Готовый участок дороги будет сдан до 1 августа этого года. Верхний слой магистрали выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается высокой износостойкостью.