Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 января 2022 6:15

В Хабаровском крае задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних

Расследование началось после публикации в СМИ
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Хабаровском крае задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних

В Хабаровском крае задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае началось расследование после публикации в СМИ. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.

- В СМИ появилась информация о том, что девушку, которая в детстве жила в Комсомольске-на-Амуре, насиловал взрослый мужчина. Тяжкие преступления полового характера совершались и в отношении подруги этой девушки. Сейчас потерпевшей 21 год, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

В преступлении подозревается мужчина 1960 года рождения. Он задержан. Правоохранительные органы занимаются сбором доказательной базы.