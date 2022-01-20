В Хабаровском крае задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае началось расследование после публикации в СМИ. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.

- В СМИ появилась информация о том, что девушку, которая в детстве жила в Комсомольске-на-Амуре, насиловал взрослый мужчина. Тяжкие преступления полового характера совершались и в отношении подруги этой девушки. Сейчас потерпевшей 21 год, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

В преступлении подозревается мужчина 1960 года рождения. Он задержан. Правоохранительные органы занимаются сбором доказательной базы.