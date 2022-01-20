Общественный транспорт Хабаровска будет ездить по выделенной полосе Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске внесены корректировки в движение общественного транспорта по улицам Краснореченской и Волочаевской. С 22 января автобусы будут ездить по выделенной полосе.

- На участке дороги от Индустриальной до переулка Молдавского сейчас ездят все виды транспорта. Однако с 22 января по выделенной полосе будет ездить только общественный транспорт. Эти изменения связаны с длительным временем ожидания транспорта пассажирами, - рассказали в мэрии.

Корректировки внесены после многочисленных обращений жителей краевой столицы.