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Общество20 января 2022 6:53

Общественный транспорт Хабаровска будет ездить по выделенной полосе

Корректировки в движении по улицам Краснореченской и Волочаевской вступят в силу 22 января
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Общественный транспорт Хабаровска будет ездить по выделенной полосе

Общественный транспорт Хабаровска будет ездить по выделенной полосе

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске внесены корректировки в движение общественного транспорта по улицам Краснореченской и Волочаевской. С 22 января автобусы будут ездить по выделенной полосе.

- На участке дороги от Индустриальной до переулка Молдавского сейчас ездят все виды транспорта. Однако с 22 января по выделенной полосе будет ездить только общественный транспорт. Эти изменения связаны с длительным временем ожидания транспорта пассажирами, - рассказали в мэрии.

Корректировки внесены после многочисленных обращений жителей краевой столицы.