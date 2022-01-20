В Комсомольске-на-Амуре переоснащают городскую больницу №7

В медучреждение поступило оборудование на сумму свыше 250 миллионов Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре модернизируют городскую больницу №7. На покупку медтехники направлено более 250 миллионов рублей. В учреждение закуплен СКТ-аппарат, два рентген-аппарата и новое лабораторное оборудование. Всего 30 наименований техники.

- Обновление материально-технической базы позволило усилить рентгенологическое, травматологическое, нейрохирургическое и лабораторное отделения, - пояснили в пресс-службе правительства края.

В комсомольскую больницу №7 до конца года еще будет поступать новое оборудование. Там появятся передвижной маммограф, электрокардиографы, рентгеновский цифровой аппарат, велоэргометр и другое оборудование.

В феврале будет введен в эксплуатацию ангиограф, который позволит повысить качество диагностики сосудистых заболеваний и проводить больше малоинвазивных операций.