Ежедневные авиаперелеты в крупные города Дальнего Востока станут доступны хабаровчанам Фото: Иван ВИСЛОВ

В июне этого года у пассажиров появится возможность улететь из Хабаровска в крупнейшие города Дальнего Востока. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings.

- Во Владивосток и Южно-Сахалинск рейсы будут выполняться с 1 июня. В столицу Приморского края улететь можно будет два раза в день, а на Сахалин будет выполнен один перелет в день. Также, ежедневными будут рейсы в Петропавловск-Камчатский, - рассказали в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

Кроме этого, со 2 июня пассажиры смогут улететь из краевой столицы в Санкт-Петербург с пересадкой во Владивостоке. Для жителей Дальнего Востока, а также других граждан льготной категории, доступны будут билеты по льготным ценам. Их стоимость в одну сторону составит от 7300 рублей.