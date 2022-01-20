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Происшествия20 января 2022 9:51

В ЕАО супружескую пару обвиняют в мошенничестве и фальсификации документов

Директор автошколы и глава поселения пытались похитить деньги из бюджета населенного пункта
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В ЕАО супружескую пару обвиняют в мошенничестве и фальсификации документов

В ЕАО супружескую пару обвиняют в мошенничестве и фальсификации документов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономной области супружескую пару обвиняют в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств.

- Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 303 УК РФ, третьей части статьи 30, третьей части статьи 159 УК РФ, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Супруги собирались украсть деньги городского поселения. Женщина работала директором и учредителем автошколы, а мужчина был главой городского поселения. Пара оформила фальшивые документы об установке памятного знака, который, якобы был установлен автошколой.

На самом же деле, памятный знак установили сотрудники администрации. Ненастоящие документы были представлены суду. На основании решения суда, супруги собирались получить деньги. Но сделать этого не получилось. Свою вину никто из них не признал.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.