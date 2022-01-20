В Хабаровске продолжает стоять холодная погода
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Хабаровске 21 января днем ожидается около -19 градусов. Ночью от -30 до -28. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3-9 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.
На юге края обойдется без существенных осадков. Столбики термометров покажут днем от -19 до -14 градусов. Ночью от 36 до -31. Ветер западный будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду.
В центральных районах возможен небольшой снег. Температура днем от -21 до -7 градусов и от -36 до -15 ночью. Скорость ветра западных направлений составит до 13 метров в секунду.
В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -35 до -19 градусов. Днем от -19 до -11 градусов. Ветер северо-западный 2-14 метров в секунду.
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