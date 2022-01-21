Хабаровск и Комсомольск лидируют среди городов региона по числу заражений ковидом
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 272 человек. К ИВЛ подключены 57 человек.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 125 и Комсомольске - 52. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
— Выздоровели 459 жителей края за 24 часа. Три человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернута 2571 койка для ковид-больных. Свободны 1022.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 130 183 случая заболевания коронавирусом;
122 804 человека выздоровели;
6071 находятся на лечении;
Скончались 1308 человек.
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