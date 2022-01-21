Тракторист в Хабаровске сбил пешехода и врезался в КАМАЗ

Фото: ОГИБДД УМВД России по Хабаровску

Водитель самоходной машины Tanado при движении задним ходом сбил пешехода на улице Артемовской. После этого тракторист продолжил движение дальше и ударился в припаркованный далее по улице КАМАЗ с прицепом. Пешеход 1997 года рождения, попавший под колеса самоходного крана, погиб на месте до прибытия скорой помощи. За водителем никаких штрафом за вождение ранее не числилось.

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