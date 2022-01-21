Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 января 2022 1:00

Тракторист в Хабаровске сбил пешехода и врезался в КАМАЗ

Молодой человек, попавший под колеса машины, скончался на месте
Марина ГОНЧАРЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ОГИБДД УМВД России по Хабаровску

Фото: ОГИБДД УМВД России по Хабаровску

Водитель самоходной машины Tanado при движении задним ходом сбил пешехода на улице Артемовской. После этого тракторист продолжил движение дальше и ударился в припаркованный далее по улице КАМАЗ с прицепом. Пешеход 1997 года рождения, попавший под колеса самоходного крана, погиб на месте до прибытия скорой помощи. За водителем никаких штрафом за вождение ранее не числилось.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.