В Хабаровском крае конкурсный управляющий предстанет перед судом за получение взятки в два миллиона рублей
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сотрудники следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого выступил конкурсный управляющий сельскохозяйственного предприятия «Заря». Мужчину обвиняют в получении коммерческого подкупа суммой в два миллиона рублей.
По версии следствия, предприятие «Хабаровский рис» приобрело у «Зари» имущественный комплекс, но не смогло оплатить его стоимость. Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о расторжении договора купли-продажи. Чтобы «уладить мирно» данное дело, мужчина также попросил у «Хабаровского риса» два миллиона рублей. Предприятие, опасаясь потерять уже внесенные за строительство средства, согласилось дать взятку, которую главный фигурант дела растратил на свои нужды. Однако мировое соглашение так и не было заключено.
Теперь дело рассмотрят в суде. Конкурсный управляющий «Зари» своей вины не признает. Уголовное преследования лица, передавшего подкуп, прекращено в связи с деятельным раскаянием и помощью следствию.
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