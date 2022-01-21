Глава Следственного комитета РФ поручил доложить о массовом «минировании» школ и вуза в Магадане

Сообщение с угрозами пришло на почты мэрии Магадана и правительства Колымы Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки массового «минирования» школ, техникумов и вузов в Магадане. Напомним, что 20 января неизвестные сообщили о заложенных бомбах в учебных учреждениях. Были эвакуированы тысячи учеников и педагогов.

Сообщение с угрозами пришло на электронные почты мэрии Магадана и правительства Колымы. В нем неизвестные говорили о минировании всех школ областной столицы, колледжей, техникумов. Также эвакуация прошла в Северо-Восточного государственном университете.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ Следственного комитета РФ по Магаданской области организовать проверку и представить доклад о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Подобные посягательства нарушают нормальное функционирование государственных и общественных институтов, поэтому им будет дана должная юридическая оценка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Аналогичные проверки по фактам ложных сообщений об актах терроризма проходят в Ивановской, Самарской, Тульской, Волгоградской, Сахалинской, Новосибирской и других областях.