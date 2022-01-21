В Комсомольске-на-Амуре прошло мероприятие «Научи меня!» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели МЧС провели занятия с молодежью в рамках мероприятия «Научи меня!». Сотрудники поисково-спасательного отряда научили детей работать с аварийно-спасательным инструментом, оказывать первую помощь пострадавшим в разных условиях: в лесу, на воде, в ДТП. Помимо этого, прошли занятия по покорению высот.

Это не первое мероприятие, проводимое МЧС России по Хабаровскому краю. Ранее студентов и школьников уже обучали разным навыкам и готовили к соревнованиям «Школа безопасности», «Золотая штурмовка», «Юный спасатель» и другим. Командам даже удалось занять призовые места.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.