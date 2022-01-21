Жителя Хабаровского края осудили за угрозу убийством Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Домашнее насилие процветало в семье жителя села Найхин Нанайского района. Мужчина, изрядно выпив, набросился на свою сожительницу, угрожая убить. Этим не ограничилось: нетрезвый гражданин также побил возлюбленную, нанеся ей несколько ударов кулаком в лицо. После этого он начал душить женщину, но до летального исхода не дошло.

Инцидент произошел на почве ревности. Разъяренный мужчина посчитал, что кулаки – лучший способ оградить свою спутницу от измен. Пострадавшая рассказала, что восприняла угрозу всерьез и опасалась за собственную жизнь в момент происходящего. В суде вспыльчивый мужчина признал свою вину и уверял, что раскаялся. Нападавшему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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