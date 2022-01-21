Девять классов закрыли на карантин в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уровень заболеваемостью гриппом в Хабаровске превысил эпидпорог на 96,6 процентов. С 10 по 16 января 5616 хабаровчан обратились в больницы с симптомами ОРВИ. В основном болеют люди старше 15 лет. В больницы с гриппом попали 66 человек, но тяжелых случаев зафиксировано не было.

Из-за увеличения заболеваемости данной инфекцией девять классов трех хабаровских школ закрыли на карантин. Также временно не работает одна группа детского сада. Однако карантин по внебольничной пневмонии или коронавирусу в образовательных учреждениях города не вводился. За прошедшую неделю зафиксировано 602 случая заболевания пневмонией. В основном ей болеют люди старше 65 лет.

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