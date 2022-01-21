Памятник природы «Тис остроконечный» взят под особую охрану в Хабаровском крае Фото: Нигина БЕРОЕВА

Постановлением Михаила Дегтярева «Тис остроконечный» взят под особую охрану. На территории объекта растет вид краснокнижных деревьев с аналогичным названием, существующих на территории края еще с доледникового периода.

Кроме того, это место является частью миграционного пути животных. Там можно встретить амурских тигров, медведей, косуль, кабанов и других зверей. Территория памятника природы признана благоприятной для проживания и размножения амурских тигров. Внесение «Тиса остроконечного» в список мест под особой охраной должно положительно сказаться на природе и снизить воздействие человека на нее.

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