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Общество21 января 2022 6:20

В Хабаровском крае ведущие к школам дороги станут безопаснее

Особое внимание будет уделено пешеходным переходам
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае ведущие к школам дороги станут безопаснее

В Хабаровском крае ведущие к школам дороги станут безопаснее

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае вблизи детских садов, школ и других образовательных учреждений модернизируют пешеходные переходы. На эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено 140 миллионов рублей.

- Господдержку получат 46 муниципальных образований региона. Там будут обновлены более 100 пешеходных переходов, установлено 400 знаков. В 17 муниципалитетах обустроят безопасные тротуары, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Ремонтные работы планируется завершить до конца этого года.

- Перед школами появятся фонари и светофоры, а также яркая разметка и дорожные знаки повышенной яркости, - рассказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства края.