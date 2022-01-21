В Хабаровском крае ведущие к школам дороги станут безопаснее Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае вблизи детских садов, школ и других образовательных учреждений модернизируют пешеходные переходы. На эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено 140 миллионов рублей.

- Господдержку получат 46 муниципальных образований региона. Там будут обновлены более 100 пешеходных переходов, установлено 400 знаков. В 17 муниципалитетах обустроят безопасные тротуары, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Ремонтные работы планируется завершить до конца этого года.

- Перед школами появятся фонари и светофоры, а также яркая разметка и дорожные знаки повышенной яркости, - рассказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства края.