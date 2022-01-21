Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 7:00

Михаил Дегтярев и Анатолий Леонов обсудили перспективы развития Николаевского района

Глава региона прокомментировал проблемный вопрос, связанный с тарифами на электроэнергию на территории
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Михаил Дегтярев и Анатолий Леонов обсудили перспективы развития Николаевского района

Михаил Дегтярев и Анатолий Леонов обсудили перспективы развития Николаевского района

Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с главой Николаевского района Анатолием Леоновым. Они обсудили перспективы развития и новые точки роста территории.

Самый острый вопрос, который был вынесен на обсуждение, тарифы на электроэнергию, которые не связаны с единой энергосистемой.

- В районах с децентрализованной системой энергоснабжения для юридических лиц действует пониженный до общероссийского уровня тариф на электроэнергию. Такое решение по нашей просьбе было принято председателем правительства России Михаилом Мишустиным, - сказал глава региона Михаил Дегтярев.

Также, губернатор отметил, что в районе наметилась положительная динамика в секторе малого и среднего предпринимательства. В 2021 году был зафиксирован спад выпуска хлебобулочных изделий и молочной продукции, однако в этом году объемы по выпуску наращиваются.