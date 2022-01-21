Актеры Хабаровского края выступят на фестивале театров Дальнего Востока

Региональные театры представят на суд жюри три спектакля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три спектакля, подготовленных артистами Хабаровского края, покажут в рамках фестиваля театров Дальнего Востока.

- Хабаровский театр юного зрителя покажет спектакль «Пять вечеров», Белый театр покажет театральную постановку перформанс «M&G» по пьесе Осипа Мандельштама «Молодость Гете», а в исполнении актеров Комсомольского-на-Амуре драматического театра на сцене зрители увидят спектакль «Зулейха открывает глаза», - сообщается на сайте фестиваля.

Фестиваль театров Дальнего Востока пройдет в сентябре-октябре этого года. На суд жюри будут представлены 15 театральных постановок.