В МФЦ Хабаровского края в 2021 году поступило более 1,6 миллионов обращений Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края обращались в МФЦ 1,6 миллионов раз в прошлом году. Это на 500 обращений больше, чем в 2020.

- В прошлом году принято 822 тысячи заявлений и выдано 444 тысячи результатов оказания услуг. 290 жителей края были проконсультированы по интересующим вопросам, - пояснили в пресс-службе правительства края.

Самыми востребованными стали сервисы Росрееста. На втором месте по популярности печать сертификата о вакцинации. Также, жители региона часто пользовались услугами министерства соцзащиты края, Пенсионного фонда РФ и МВД России.