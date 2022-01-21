В Хабаровске установлено более 470 камер видеонаблюдения Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице в скверах, парках и подземных переходах появились камеры видеонаблюдения. С 2017 года на эти цели выделено 7,5 миллионов рублей и краевого бюджета и 11,8 миллионов – из городского.

- Сейчас в Хабаровске установлено более 470 видеокамер. Записи с них поступают в дежурную часть полиции и в структурные подразделения правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Также, теперь в краевой столице работает система интеллектуального видеонаблюдения, которая способна распознавать лица. Система работает на основе программного комплекса «Визирь».